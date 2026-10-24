Prato: scoperte sei tra bische e casinò

Nel giro di tre settimane a Prato, dal 2 ottobre a ieri, scoperti sei sale da gico abusive, tra bische e un casinò clandestino in appartamenti, associazioni ricreative-culturali e anche in un locale destinato al pronto moda, tutte sedi nella disponibilità di cinesi ma frequentate anche da italiani.

“I risultati ottenuti dimostrano la diffusività del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine nel territorio pratese e richiedono un’intensificazione dell’attività di contrasto, che l’ufficio è impegnato a curare, con i limiti delle risorse investigative di cui si dispone”, commenta la procura di Prato in un comunicato in cui rende nota l’attività svolta in questo mese da Agenzia delle Dogane e Monopoli, Polizia locale, Guardia di finanza e Carabinieri.

In particolare il 2 ottobre individuata una bisca in via Castagnoli, nella sede dell’associazione culturale Game: trovate 30 persone a giocare, anche a mahjong, sequestrati 3.344 euro, tre libri mastri e il locale. Il 9 scoperto un casino abusivo nell’associazione ricreativa culturale Lambo club, a gestione cinese, in via Torquato Tasso, dotato anche di un sistema di videosorveglianza interno e con l’apertura del portone principale previa identificazione tramite videocitofono. All’interno trovati “numerosi tavoli da gioco, allestiti con fiches, carte, tessere da mahjong, sei pc collegati in rete” a “siti di gioco non autorizzati”, identificate dieci persone intente a giocare a mahjong. Sequestrati tra l’altro 3.400 euro. In totale 4 i segnalati.

Il 13 ottobre scoperte poi due sala da gioco in un complesso in via Gora del Pero: una era in un immobile adibito a uso ufficio – identificati 7 orientali e sequestrati 30.030 euro – l’altra nei locali del pronto moda Yiyi. Sempre il 13 ottobre individuata poi una bisca in via Pistoiese: otto le persone scoperte a giocare a mahjong, sequestrati circa 350 euro in contanti e l’immobile, quattro le persone segnalate. Infine il 23 ottobre un immobile in via Gradisca è risultato essere sede di una bisca: individuati dieci personal computer.