Firenze con l’incognita delle manifestazioni, la prefettura ordina ricognizione delle piazze. In centro vetrine blindate

Sono due al momento le possibili iniziative che potrebbero svolgersi a Firenze oggi pomeriggio. Una annunciata via social da Noi il popolo-altro movimento per le 15 in piazza della Signoria, l’altra appunto dal Movimento 17 ottobre, in un luogo al momento imprecisato.

Annunciate sui social ma non preannunciate alle autorità, con in più l’annullamento di piazza Santa Maria Novella come luogo della protesta indicato originariamente dal Movimento 17 ottobre che ha reso noto che comunicherà solo all’ultimo dove sarà presente a Firenze.

Così, nell’incertezza se, dove e in che forma si svolgeranno le manifestazioni, le forze dell’ordine effettueranno dalla mattina ricognizioni di piazza e vie del centro storico.

E’ una delle misure che sarebbero state decise ieri nel corso della riunione in prefettura del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica durata quattro ore questo pomeriggio in merito alle “iniziative spontanee promosse e convocate attraverso i canali social”.

Al Cosp, presieduto dal prefetto Francesca Ferrandino, hanno preso parte il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Firenze e della Città Metropolitana Sara Funaro, l’assessore alla sicurezza del Comune di Firenze Andrea Giorgio, i vertici provinciali delle forze di polizia, e dei vigili del fuoco di Firenze “L’analisi svolta dai rappresentanti delle forze di polizia e delle istituzioni presenti – spiega una nota -, partendo dalla circostanza che le iniziative di protesta non sono state preannunciate, ha consentito di definire una strategia operativa improntata alla prevenzione attraverso attività di vigilanza, monitoraggio del territorio per intercettare segnali o azioni che possano turbare la sicurezza pubblica; al continuo scambio di informazioni per favorire il flusso di notizie in tempo reale allo scopo di garantire il tempestivo intervento operativo volto a tutelare la collettività; alla costante interlocuzione con le istituzioni locali”.

In attesa di sapere se e dove sarà l’annunciata manifestazione del Movimento 17 ottobre che nei giorni scorsi, via social, aveva compreso anche Firenze tra le città dove portare la protesta in piazza oggi pomeriggio, stamani in via Tornabuoni, la via del lusso del capoluogo, e in altre strade del centro storico, le vetrine di alcuni negozi delle grandi griffe e gioiellerie sono blindate con pannelli. Smontato anche il dehor di un locale.

Per la manifestazione del movimento 17 ottobre, oltre che per un’altra protesta annunciata sempre via social per le 15 in piazza Signoria, ieri il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito per oltre 4 ore. Tra le misure adottate quella di una ricognizione continua a partire da stamani con le forze dell’ordine nelle varie piazze che potrebbe essere scelte per manifestare. Per l’attività di monitoraggio e controllo impiegati carabinieri, polizia, guardia di finanza e anche polizia municipale in servizio nel capoluogo