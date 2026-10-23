Lunedì a Firenze corteo studenti contro Valditara, raduno in piazza Smn

Si raduneranno lunedì prossimo alle 13 in piazza Santa Maria Novella gli studenti delle scuole fiorentine occupate per partecipare al corteo in occasione dell’arrivo in città del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara per partecipare al Festival delle Regioni. Ancora non è stato reso noto il percorso.

‘Prof e studenti per una scuola migliore’ si legge sui canali social del Collettivo K1 del liceo Machiavelli-Capponi, dove vengono ribadite le richieste alla base della mobilitazione: “lo stanziamento di 10 miliardi per le nostre scuole” anziché per il riarmo, manutenzione delle strutture, la risoluzione della precarietà del corpo docente, la richiesta di progetti di educazione sessuoaffettiva, il rinnovato appello all’ascolto delle necessità degli studenti, oltre alla contrarietà alla militarizzazione delle scuole.

“Ancora una volta ci saremo, perché è inammissibile che il ministro Valditara sia a Firenze ed è inammissibile rimanere in silenzio di fronte a colui che si fa promotore della nostra situazione”. Per questo, prosegue il comunicato, “noi studenti di Firenze, insieme ai professori che ci sostengono nella lotta, scenderemo in piazza, per ribadire che la scuola è nostra, che la lotta studentesca sta andando avanti e che non possiamo continuare a subire questa situazione, ma dobbiamo continuare a far sentire la nostra voce, uniti per una scuola e una vita più bella”. La scorsa settimana, venerdì 16, al corteo cittadino per protestare contro i tagli alla scuola e il Dl Valditara sul tetto agli studenti stranieri in classe, parteciparono oltre 2.000 ragazzi.