Italia Nostra: rivedere progetto della Tramvia Libertà-Rovezzano

Italia Nostra ha indetto una petizione pubblica, ai sensi dell’art. 91 dello Statuto del Comune di Firenze e dell’art. 90 del Regolamento del Consiglio Comunale, per chiedere nuovamente un provvedimento di divieto del taglio delle alberature lungo la linea tranviaria 3.2.2, una moratoria dell’avvio dei lavori e un dibattito pubblico con i residenti e i lavoratori del Q2, al fine di disporre la modifica o l’annullamento del progetto.

Dopo l’incontro di marzo in Commissione Ambiente, a luglio l’Associazione ha inviato un’istanza formale di provvedimento di divieto degli abbattimenti e sostituzione delle alberature esistenti sull’intero territorio comunale e una moratoria dell’avvio dei cantieri per la realizzazione della linea tranviaria, ai fini di una revisione del progetto a tutela delle alberature presenti lungo i viali interessati.

Da tempo Italia Nostra, si legge in un comunicato “è impegnata nel dialogo con le Istituzioni per portare avanti la richiesta di modifica del progetto di tranvia – braccio 3.2.2. (Libertà-Rovezzano) in difesa del verde urbano, da cui dipende il diritto alla salute dei cittadini. Un lavoro senza sosta che ha prodotto studi scientifici, proposte, documenti e azioni concrete, come documentato sul sito italianostrafirenzewordpress.it e sulla pagina YouTube della sezione”.

Dopo il rigetto della prima richiesta, IN ha presentato una seconda istanza contenente stavolta una richiesta di accesso agli atti, riguardante in particolare l’istruttoria della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), da cui il progetto tranviario risulta escluso fin dalla fase preliminare con Determinazione Dirigenziale n. 9657 del 2009 e nuovamente escluso con Deliberazione di Giunta n. 357 del 2025.

Nel frattempo rivela l’associazione “in attesa di prendere visione della suddetta documentazione, Italia Nostra ha indetto una petizione pubblica, ai sensi dell’art. 91 dello Statuto del Comune di Firenze e dell’art. 90 del Regolamento del Consiglio Comunale, per chiedere nuovamente un provvedimento di divieto del taglio delle alberature lungo la linea tranviaria 3.2.2, una moratoria dell’avvio dei lavori e un dibattito pubblico con i residenti e i lavoratori del Q2, al fine di disporre la modifica o l’annullamento del progetto”.

E ancora “grazie al lavoro di soci e residenti del Q2, in appena due settimane di raccolta, iniziata pochi giorni prima della manifestazione del 9 ottobre, sono state raccolte circa 900 firme di cui 568 valide, recanti quindi tutti i requisiti richiesti, ovvero più del doppio del numero di firme necessario indicato dal Comune, su 96 fogli numerati che sono stati consegnati in data 23 ottobre 2026 all’Archivio Generale del Comune di Firenze”.

“Oltre a ringraziare di cuore i tanti cittadini che hanno firmato e si sono adoperati per fare firmare la nostra petizione, vorremmo ricordare che la petizione è finalizzata a un colloquio diretto con la Sindaca e gli organi competenti per esporre le nostre richieste e che da parte nostra sono in corso ulteriori azioni, per chiedere conto delle gravi carenze del progetto, soprattutto per quanto concerne la tutela della salute dei cittadini, per cercare di ottenere la moratoria della cantierizzazione e l’avvio di un dibattito pubblico” conclude Italia Nostra.