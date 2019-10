Manifestazione per Corridoio Tirrenico, Rossi “necessario accordo di programma entro 2019”

“Entro la fine dell’anno è necessario che il Governo firmi con tutti i soggetti interessati un accordo di programma che contenga i tempi precisi e le risorse finanziarie che servono. Questo è ciò che chiediamo”. Lo ha detto il governatore toscano Enrico Rossi intervenendo oggi alla manifestazione a Grosseto ‘Sì al Corridoio Tirrenico’ per chiedere l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’Aurelia. “Entro la fine dell’anno è necessario che il Governo firmi con tutti i soggetti interessati un accordo di programma che contenga i tempi precisi e le risorse finanziarie che servono. Questo è ciò che chiediamo”. Lo ha detto il governatore toscano Enrico Rossi intervenendo oggi alla manifestazione a Grosseto ‘Sì al Corridoio Tirrenico’ per chiedere l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’Aurelia.

“C’è il contratto con Sat da risolvere – ha aggiunto – per poi poter affidare ad Anas la stesura del progetto esecutivo per la realizzazione di quattro corsie in sicurezza, con le complanari e i collegamenti adeguati con le località che si trovano lungo il percorso. Siamo consapevoli che adesso i soldi non ci sono, ma entro l’anno chiediamo che siano stanziati nella Legge di Bilancio. E vigileremo perché questo accada. Dopo il Patto per lo sviluppo della Toscana sottoscritto a Firenze, adesso siamo tutti uniti nel chiedere lo stesso impegno concreto, e i fatti, dopo tante parole”. La manifestazione odierna, coordinata dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, ha avuto carattere unitario: hanno aderito associazioni di categoria provinciali e regionali, sindacati, Legambiente, Parco della Maremma, associazioni vittime della strada, Regione e parlamentari Toscani. Sono stati circa 700 i manifestanti, si spiega, mentre in corteo sull’Aurelia da Rispescia a Grosseto hanno sfilato complessivamente 50 mezzi tra trattori e camion e 200 auto. Osservato anche un minuto di silenzio per l’ultima vittima della strada, nell’incidente accaduto ieri a Capalbio “in uno dei tratti più pericolosi dell’Aurelia”. “Da 50 anni si parla della realizzazione di una strada o autostrada, ma ad oggi c’è solo la vecchia Aurelia. Rivendichiamo con forza il completamento del Corridoio Tirrenico, tramite la messa in sicurezza dell’Aurelia ed il suo adeguamento, per garantire ai cittadini alle imprese sicurezza e lavoro” le parole del presidente della Cciaa della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda.(ANSA).

