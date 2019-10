Italia Viva: Renzi lancia voto online per scegliere simbolo partito 

E’ lo stesso leader a lanciare sui social il concorso proponendo tre loghi “selezionati tra i tanti arrivati in questi giorni”, scrive il senatore. Il primo ha la scritta con ‘Italia’ piccolo in bianco e ‘Viva’ molto più grande in bianco e rosa su fondo rosso (la ‘i’ di viva sembra un omino stilizzato); il secondo logo ha un uccello, forse un gabbiano, stilizzato che vola sopra il nome del partito; il terzo ha ‘Italia’ in blu e ‘Viva’ in rosso più grande, su sfondo bianco. “Sabato prossimo alle 18 in punto il simbolo di Italia Viva sarà ufficialmente presentato alla Leopolda 10