Maltempo, Toscana: domani possibile nuova criticità

“Sul fronte del maltempo registriamo un evento analogo a quello del 1992 ma più diffuso per estensione. Il sistema complessivo sta tenendo”, e “domani pomeriggio potrebbe esserci nuova situazione di criticità” dichiara il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi facendo il punto della situazione con la protezione Civile Regionale

“Non vogliamo lanciare messaggi di serenità ma di controllo della situazione certamente sì”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi facendo il punto della situazione sul maltempo in una conferenza stampa presso la sede della

protezione civile regionale. “La Toscana sta dando una prova importante – ha aggiunto -, i

lavori fatti hanno dato un esito e la situazione ci sembra sotto controllo. Siamo l’unica Regione che ogni anno spende 100 milioni di euro per la sicurezza idrogeologica”. Il governatore ha sottolineato “l’alta qualità del sistema di protezione civile regionale” e ricordato che in questo momento sono al lavoro “800 volontari”.

A causa del maltempo si registrano “danni diffusi in varie parti della Toscana, faremo la conta dei danni già a partire da domani” ha aggiunto Rossi facendo il punto della situazione

sul maltempo in una conferenza stampa presso la sede della protezione civile regionale.

Rossi ha ricordato che “a Grosseto c’è un’ordinanza del sindaco che riguarda coloro che risiedono a distanza di 400 metri dal fiume Ombrone. Io sono dalla parte dei sindaci, anche

nelle situazioni in cui è parso che il provvedimento del sindaco potesse sembrare eccessivo, hanno fatto bene a emanare le ordinanze perché la precauzione e la tutela della vita vengono prima di tutto. Bravi i sindaci che hanno adottato i provvedimenti che dovevano adottare”