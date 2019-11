Maltempo: scuole chiuse domani a Empoli e nel Grossetano

Le scuole di Empoli (Firenze) domani rimarranno chiuse a causa del maltempo e, soprattutto, dell’innalzamento dei livelli dei fiumi. Lo fa sapere il sindaco, Brenda Barnini, tramite Facebook.

Il primo cittadino ha fatto appello alle persone affinché non si pongano in situazioni di pericolo: “Non andate a fare turismo sugli argini – ha scritto – non è possibile vedere la gente fare le foto al fiume”. Alcune strade intanto sono state chiuse nella frazione

di Avane. Si segnalano allagamenti anche nei territori comunali di Fucecchio (Firenze) e Cerreto Guidi (Firenze) dove il sindaco, Simona Rossetti, ha lanciato un appello ai residenti

lungo l’Arno: “Chi non può spostarsi nei piani superiori è invitato ad abbandonare la propria abitazione”. Intanto il sindaco di Montelupo Fiorentino (Firenze), Paolo Masetti, ha

disposto un’ordinanza per interdire oggi l’utilizzo degli impianti sportivi: lo stadio, in particolare, si trova vicino al fiume Pesa, che ha raggiunto importanti livelli di altezza.

Anche a Manciano, in provincia di Grosseto, scuole chiuse domani a seguito, spiega il Comune, “dei recenti eventi alluvionali e del diffuso stato emergenziale del territorio”.