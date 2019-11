Piena Arno: Firenze tira sospiro sollievo. Allerta Rossa da Empoli a foce

L’idrometro a Firenze Uffizi ha registrato alle 13 un colmo della piena a 4,80 metri, quindi sotto il secondo livello di guardia, che è di 5,50 metri. Tanti le persone, cittadini e turisti, affacciati sulle spalle o dai ponti a vedere lo scorrere impetuoso del fiume.

“La piena dell’Arno sta passando a Firenze ma la cassa di espansione di Figline Valdarno non è stata utilizzata e questo vuol dire che Firenze non è particolarmente a rischio. E’ quanto spiegato dal governatore Enrico Rossi che sta tenendo una conferenza stampa nella alla sala operativa della protezione civile regionale. Rossi ha spiegato che si possono prevedere esondazioni nei canali minori della Piana. Dalle 13 allerta rossa invece per l’Arno da Empoli in poi, ha aggiunto, “ma abbiamo due riserve: l’invaso della Roffia a San Miniato nel Pisano che funge da cassa d’espansione e poi il canale dello scolmatore. A Pisa stanno mettendo le palanche sul fiume ma non ci sarebbero situazioni particolari di

rischio. Prevediamo che il picco di piena a Pisa arrivi dalla mezzanotte in poi”.

“Sul fronte del maltempo evento analogo a quello del 1992 ma più diffuso per estensione. Il sistema complessivo sta tenendo”, e “domani pomeriggio potrebbe esserci nuova situazione di criticità”, “non vogliamo lanciare messaggi di serenità ma di controllo della

situazione certamente sì”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi facendo il punto della situazione sul maltempo in una conferenza stampa presso la sede della protezione civile regionale.

“La Toscana sta dando una prova importante – ha aggiunto -, i lavori fatti hanno dato un esito e la situazione ci sembra sotto controllo. Siamo l’unica Regione che ogni anno spende 100 milioni di euro per la sicurezza idrogeologica”. Il governatore ha sottolineato “l’alta qualità del sistema di protezione civile regionale” e ricordato che in questo momento sono al lavoro “800 volontari”