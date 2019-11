Maltempo: a Pisa dalle 18 negozi chiusi e invito non uscire

Domani scuole chiuse. l picco di piena è atteso per stanotte all’una mentr. I lungarni cittadini sono chiusi al traffico da stamani e tratteranno interdetti ai veicoli fino a domani, mentre resta aperto e viabile il viale D’Annunzio che costeggia l’Arno dalla città a Marina di Pisa

Il Comune di Pisa ha disposto con un’ordinanza la chiusura di tutte le attività commerciali

cittadine dalle 18.30 di oggi fino a domani a mezzogiorno. Stop anche alle lezioni nelle scuole e nelle tre Università cittadine. Lo spettacolo odierno della stagione lirica del

teatro Verdi, in programma alle 15.30, sarà svolto eliminando le pause per concludere e liberare il teatro entro le 18. E’ quanto ha stabilito il sindaco Michele Conti in base all’emergenza per la piena del fiume Arno.

“La situazione – ha detto il primo cittadino – è attualmente sotto controllo ma invitiamo comunque la popolazione a non uscire di casa per non alimentare il traffico cittadino e

lasciare le strade più sgombre possibile”. Il picco di piena è atteso per stanotte all’una mentre la Regione ha già innalzato il livello di allerta da arancione a rosso in tutta l’asta

dell’Arno. I lungarni cittadini sono chiusi al traffico da stamani e tratteranno interdetti ai veicoli fino a domani, mentre resta aperto e viabile il viale D’Annunzio che costeggia

l’Arno dalla città a Marina di Pisa