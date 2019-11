Maltempo: 36 persone evacuate nel Senese

Nel Senese, a seguito degli allagamenti, “si è reso necessario procedere all’evacuazione di circa 23 persone residenti nei comuni di Sovicille (10), San Gimignano (13), anche con l’utilizzo dell’elicottero dei vigili del Fuoco.

Nel capoluogo sono state allontanate da un albergo sito nel centro storico 13 persone poiché la struttura è stata dichiarata inagibile” a causa di uno smottamento. Questo il bilancio della prefettura di Siena.

La prefettura informa anche che a seguito delle esondazioni di alcuni fiumi sono stati chiusi alcuni ponti sulla viabilità minore: sulla sp 34 sul fiume Stile in località Bibbiano e sul

fiume Ombrone nel comune di Buonconvento, sulla sp 103 sul fiume Ombrone in località Piampetrucci e sulla sp 117 sul torrente Spagnola nel comune di Montalcino. A causa degli allagamenti restano chiuse varie strade tra cui la sp 18 nel comune di Piancastagnaio, la sp 88 a Monticchiello nel comune di Pienza, la sp 53 in località Spedaletto nel comune di San Quirico d’Orcia, la sp 438 in località Taverne d’Arbia nel comune di Asciano e la Cassia all’altezza della variante di Monteroni d’Arbia.

La prefettura informa inoltre che rimane attivo il centro di coordinamento soccorsi istituito dal prefetto Armando Gradone nella sala operativa provinciale della protezione civile.