Firenze: anche domani codice arancione per Arno

E’ prorogato fino all’intera giornata di domani, 18 novembre, codice arancione a Firenze per rischio idraulico per quanto riguarda l’Arno. Codice arancio e scuole chiuse anche a Livorno.

Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona del bacino dell’Arno che riguarda anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Esteso fino a tutto domani anche il codice giallo per il rischio idrogeologico e idraulico per i corsi d’acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle.

Domani, spiega una nota del Comune di Firenze, è atteso un nuovo sistema perturbato con precipitazioni diffuse ma non particolarmente intense nel corso della mattina, e piogge più

abbondanti dal pomeriggio.

A causa dell’ondata del maltempo e dei regimi del fiume il Comune di Firenze invita i cittadini a non sostare sulle sponde dell’Arno per l’elevato rischio di scivolamento e per possibili fenomeni di erosioni localizzati oltre che per non creare ostacoli agli eventuali interventi degli operatori. Inoltre si rinnovano i consigli della Protezione civile di “mettersi alla guida solo in caso di effettiva necessità e comunque di prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d’acqua e nel transito delle zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifiche)”. E ancora “di evitare di attraversare le aree allagate, anche se apparentemente con poca acqua”.

Allerta meteo arancione prolungata fino alle 23.59 di domani sera per rischio idraulico

reticolo principale, scuole chiuse domani su tutto il territorio comunale di Cecina dove oggi circa 500 persone sono state evacuate in previsione dell’arrivo del picco di piena del

Cecina, uscito dagli argini in golena.

Sempre a causa dell’allerta arancione, suole chiuse anche a Livorno.