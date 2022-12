Maltempo Pistoia: bilancio danni e riapertura scuole

Pistoia, scuole regolarmente aperte domani, sabato 17 dicembre, dopo l’ondata di maltempo della notte scorsa con diversi allagamenti e strade interrotte.

A rendere nota l’apertura delle scuole è il Comune di Pistoia, spiegando che sono stati riaperti questa mattina il sottopasso di Ponte Europa e quello Bonelle. Ancora chiusa invece, per allagamenti, via Bassa di San Sebastiano.

Nel sottopasso di Porta Nuova sono in funzione le pompe di aspirazione delle acque e sarà possibile riaprire la strada al termine delle operazioni. Per quanto riguarda il sottopasso di Spazzavento, è stato allertato e richiesto l’intervento del personale delle Ferrovie dello Stato, competente per quel tratto.

A Santomoro è all’opera la squadra della Vab con i propri mezzi, mentre nella zona della Fallita è stato necessario attivare le idrovore ed è presente la squadra di emergenza della Misericordia. A Badia a Pacciana, dove si sono registrate criticità verso mezzanotte per l’esondazione del torrente Brana, l’acqua ha ripreso a defluire, liberando la viabilità.

“Ringrazio tutti coloro, volontari e personale in servizio, che dalle prime ore di questa notte sono all’opera senza sosta per ristabilire le condizioni di sicurezza – dice l’assessore alla protezione civile Alessio Bartolomei -. La fase più critica sembra essere superata, ma l’attenzione per tutti rimane massima. Stiamo lavorando per regolarizzare la situazione, sperando che le piogge delle prossime ore non siano altrettanto insistenti. Defluita l’acqua, ci sarà poi da ripulire le strade. Invito tutti a prestare la massima cautela”.

I danni del maltempo: allagamenti, ko ortaggi, fieno e vivaisti

A Pistoia interi campi di ortaggi allagati, piantine in vaso completamente sott’acqua e anche il fieno è zuppo e non più utilizzabile. Gli agricoltori iniziano la conta dei danni nel Pistoiese dopo la pioggia che ha imperversato per oltre 24 ore.

Questi i fatti riportati da Cia Toscana Centro, attiva fin dalle prime ore di questa mattina, con i propri tecnici, a monitorare la situazione nelle aziende agricole del territorio. “Situazione molto difficile – conferma Sandro Orlandini, presidente di Cia Toscana Centro – per molte aziende della provincia pistoiese”.

“In alcune zone -conitnua- ci sono forti criticità, siamo in contatto con i nostri associati e con i tecnici che stanno visionando le realtà più colpite. Un evento atmosferico che va ad aggravare una situazione difficile per la nostra agricoltura, già alle prese con costi di produzione alle stelle”.

Oltre 110 mm di acqua, accumulata dalle ore 14 di ieri alle 2 di stanotte, dati che non si registravano a Pistoia dal 2013. “La situazione è critica – sottolinea Alessandro Fantozzi, agricoltore di Monsummano Terme – dobbiamo solo sperare che non continui a piovere. Gli ortaggi sono tutti da buttare, non si raccoglierà niente”.

“Ed anche il fieno è allagato e completamente inutilizzabile -conclude-. Si sono salvate le stalle (ovini, caprini e bovini) grazie a lavori che avevo fatto in estate per prevenire situazioni come queste”.

Sta monitorando la situazione dei vivai, Lisa Trinci, della Cia Toscana Centro e florovivaista: “I danni maggiori sono stati per le aziende che hanno piante in piccoli vasi, sono allagati e destinati a marcire. Ci sono intere coltivazioni sott’acqua in alcune zone del territorio, altre hanno subito danni minori”.