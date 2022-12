Firenze, sabato 17 dicembre giornata dedicata al critico d’arte e curatore Pier Luigi Tazzi

Firenze, sabato 17 dicembre una giornata di studio dedicata a Pier Luigi Tazzi, critico d’arte e curatore riconosciuto a livello internazionale, a un anno dalla sua scomparsa.

L’iniziativa dedicata a Tazzi, dal titolo ‘Dal grado zero della critica alla crisi della curatela’, è promossa dalla Regione Toscana e si terrà all’Altana di Palazzo Strozzi a Firenze. Al convegno, curato da Lorenzo Bruni, previsti interventi in presenza e non, di artisti e curatori, direttori italiani e internazionali, da Marina Abramovic a Hans Ulrich Obrist.

L’iniziativa vuole restituire al pubblico non soltanto i momenti più significativi del percorso di Tazzi, ma affrontare, partendo dalla sua ricerca, le questioni evocate dalle grandi trasformazioni a cui è sottoposto il mondo dell’arte.

La giornata di studio prende le mosse da Critica 0, il primo di una serie di convegni che il giovane Tazzi organizzava tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta a Montecatini, per analizzare i fenomeni salienti degli ultimi 40 anni.

Il passaggio dalla figura del critico a quella del curatore, la diffusione dell’interdisciplinarità, la decentralizzazione, la messa in discussione del modello occidentale fino all’attuale dissolvimento della figura del curatore.

Ospiti e informazioni dell’evento

Tra le personalità coinvolte, con cui Tazzi ha collaborato strettamente, figurano, oltre ad Abramovic e Obrist, Remo Salvadori, Marco Bagnoli, Denys Zacharopoulos, David Elliott, Cai Guo-Qiang, Rirkrit Tiravanija, Mami Kataoka, Fabio Cavallucci e altre più legate ai diversi temi che sono trattati all’interno del convegno, da Angela Vettese a Marco Senaldi, da Giorgio Verzotti a Luca Cerizza, da Ute Meta Bauer a Viktor Misiano.

Tra un panel e l’altro ci sarà spazio a testimonianze di artisti, critici e amici di Tazzi. Il convegno si svolge in modalità mista, sia in presenza che in diretta streaming, per garantire l’intervento dei relatori che sono in Asia, America e altri paesi europei e per permettere a un pubblico internazionale di accedere al progetto.

È possibile seguire l’evento su facebook, sul canale YouTube di Palazzo Strozzi e sulle piattaforme digitali dei vari partner. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.