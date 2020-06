Maltempo peggiora: Codice arancione su Metrocittà Firenze

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che dal tardo pomeriggio di oggi, giovedi 4 giugno, e per la nottata di venerdi 5 temporali forti per tutte le aree della Città Metropolitana e codice giallo per rischio vento per la zona della Romagna-Toscana

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che dal tardo pomeriggio di oggi, giovedi 4 giugno, e per la nottata di venerdi 5 è previsto un codice arancio per rischio idrogeologico sul reticolo minore e temporali forti per tutte le aree della Città Metropolitana e codice giallo per rischio vento per la zona della Romagna-Toscana.

Previsti temporali anche di forte intensità con possibili cumulati orari superiori a 30/40 mm/h. In concomitanza di piogge forti si ricorda ai cittadini di fare particolare attenzione durante l’attività all’aperto, nella guida e nell’attraversamento di guadi e sottopassi.

