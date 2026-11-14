Maltempo, Bagni di Lucca: ‘situazione resta critica’

Così stamani il Comune di Bagni di Lucca, dove ieri lo straripamento di fossi ha interessato soprattutto le frazioni a fondovalle e montane e alcune frane hanno isolato alcune persone.

Il Centro operativo comunale, rimasto aperto tutta la notte, è ancora attivo per ricevere segnalazioni ed è aperto anche il Centro operativo intercomunale) dell’Unione dei Comuni della Mediavalle a Pian di Giovano.”Il bel tempo di queste ore ha favorito i lavori di ripristino sul territorio comunale, duramente colpito ieri dall’emergenza maltempo. La situazione, però, rimane critica” fa sapere l’amministrazione comunale di Bagni di Lucca.

“L’elicottero dei vigili del fuoco – si spiega – sta sorvolando il territorio termale per avere un quadro generale più preciso della situazione”

Anas, si spiega oggi, “sta lavorando per riaprire la Ss 12 dell’Abetone e del Brennero nei pressi del cimitero di Ponte a Serraglio dove ieri un grosso movimento franoso, nel territorio comunale di Borgo a Mozzano, ha comportato l’interdizione al traffico in entrambe le direzioni”. Si registrano nuove frane a Montefegatesi, due a Benabbio, altre due nel capoluogo Il Comune, intanto, ha raggiunto le 11 persone isolate grazie all’ausilio dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico italiano. Si stanno effettuando sopralluoghi anche per far rientrare nelle loro abitazioni i 15 cittadini evacuati. La priorità, ora, sono soprattutto le due famiglie che non hanno trovato sistemazione in maniera autonoma, ma sono in albergo o ospiti della Cri”.

“Come se non bastasse – prosegue il Comune -, alle 4 di stanotte un Tir si è incastrato, dopo aver infranto il divieto, all’incrocio del semaforo nella frazione di Ponte a Serraglio richiedendo l’intervento sul posto dei carabinieri e dell’autogru. La strada è rimasta chiusa e l’intervento si è concluso alle ore 10 di stamani”. “Stiamo lavorando ininterrottamente – spiega il sindaco Paolo Michelini – per risolvere tutte le criticità segnalate, l’intera macchina è operativa. Ringrazio davvero tutti gli Amministratori, gli operatori, le ditte e i volontari impegnati per far fronte a questa emergenza che ha messo a dura prova soprattutto il nostro territorio con disagi e danni diffusi un po’ ovunque”.

Sempre in provincia di Lucca, nel comune di Camaiore, a seguito delle forti piogge delle ultime ore, si è verificato un importante cedimento stradale alla Pieve di Camaiore, lungo la via che conduce al borgo di Buchignano. La strada è franata lungo un fronte di svariati metri. Lo rende noto il Comune: non ci sono abitazioni isolate, nonostante la strada sia chiusa al transito il collegamento con Camaiore resta garantito dalla viabilità alternativa che passa dal borgo di Agliano.

Invece, poiché nel tratto interessato passa una tubazione idrica “fondamentale” per gran parte della frazione, è stata immediatamente mobilitata Gaia: i tecnici interverranno già nelle prossime ore per realizzare un bypass e garantire l’approvvigionamento d’acqua nelle abitazioni. Parallelamente, spiega il Comune, partiranno al più presto le operazioni di pulizia della vegetazione per avviare subito un primo intervento di messa in sicurezza e, successivamente, la progettazione del complesso intervento di ripristino stradale. “Il nostro territorio, davanti ad un evento eccezionale come quello degli scorsi giorni – si spiega -, ha retto abbastanza bene, al netto di qualche frana in collina di medio-piccola entità. Ma stanotte l’enorme quantità di pioggia caduta ha presentato il conto.

Siamo si fronte al crollo di tutta la strada, così come accadde negli anni scorsi con Balza Fiorita: con lo stesso spirito di allora, seguiamo la situazione minuto per minuto e lavoreremo senza sosta per ripristinare la strada e restituire piena sicurezza nel minor tempo possibile a tutti gli abitati circostanti”