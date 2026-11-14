Gavinana: 500 in corteo contro ritardi cantieri tramvia

La manifestazione è partita dal Quartiere 2 “in solidarietà ai residenti di Gavinana e del quartiere 3 – ha detto Riccardo Galimberti (Ribella Firenze) – che stanno soffrendo la lungaggine dei lavori della tramvia; e anche del Quartiere 2, perché vedono allo specchio quello che sarà Campo di Marte con un progetto invasivo di questo tipo”.

Oltre 500 manifestanti hanno sfilato da piazza Leon Battista Alberti a piazza Bartali, a Firenze, in un corteo di solidarietà per cittadini e attività economiche del Quartiere 3 e di Gavinana penalizzati dai ritardi nei cantieri della linea Libertà-Bagno a Ripoli della tramvia. Cittadini, rappresentanti di comitati di quartiere e alcuni consiglieri comunali d’opposizione, con cartelli e senza bandiere, hanno sfilato pacificamente sul ponte da Verrazzano, prossimo alla chiusura per lavori, e su viale Giannotti dove gli operai sono ancora al lavoro, scandendo slogan e intonando cori: fra i ‘bersagli’ principali, l’assessore comunale alla mobilità Andrea Giorgio.

“Questa manifestazione non è contro la tramvia, come lo era stata quella di Campo di Marte – ha affermato Gaia Gai, presidente del Centro commerciale naturale di viale Giannotti -, ma è per portare l’attenzione delle nostre istituzioni e dei nostri governanti su quello che sta succedendo a noi nel quartiere di Gavinana. Lavoriamo da due anni con dei cantieri che sono molto invasivi e hanno ridotto i nostri incassi in maniera molto pesante, e riscontriamo grandissimi problemi per quanto riguarda l’approvvigionamento delle merci”.

Poiché la Costituzione italiana, ha aggiunto, “tutela la salute e il lavoro prima della mobilità, bisogna tutelare salute e lavoro: la salute, non tagliando 428 alberi sul percorso della tramvia 3.2.2, e il lavoro, non facendo chiudere tutti questi negozianti”.