Livorno, sindaco: “partito con successo corso di arabo per forze dell’ordine”

Partito con successo il corso di arabo per le forze dell’ordine a Livorno confermando “che la società civile e la città di Livorno hanno ben capito di cosa si trattava e di come si fosse di fronte a un’opportunità per migliorare i rapporti con le comunità straniere e la capacità d’intervento nelle situazioni di criticità”. Così il sindaco di Livorno Luca Salvetti.

L’esito del primo appuntamento del corso, promosso dai sindacati Unarma, Usif, Silp Cgil, Silf e Uil Fp, in collaborazione con il Consiglio di Zona 1, la Comunità musulmana di Livorno e il security manager del Comune, aggiunge in una nota Salvetti, “è eloquente”, “sono stati oltre 60 i partecipanti, metà in presenza, metà collegati online anche da molte città toscane. Poliziotti, carabinieri, finanzieri, agenti della polizia locale e anche volontari della Misericordia che volontariamente hanno iniziato un percorso di dieci lezioni insieme ai rappresentanti delle comunità musulmane”.

“Un corso base – osserva ancora -, semplice ma, a detta dei partecipanti, veramente molto utile. Insomma, niente a che vedere con il ridicolo allarme della ‘sottomissione culturale’ che qualcuno voleva sbandierare, o perché non aveva capito granché dell’iniziativa o perché, come al solito, gli conveniva politicamente gridare allo scandalo e alimentare le paure”.

Secondo il sindaco “è francamente imbarazzante la figura fatta dai rappresentanti della destra livornese e nazionale sulla vicenda”, “si era scatenato il finimondo, con praticamente tutti gli esponenti di Lega, Fratelli d’Italia ma anche Forza Italia che si erano stracciati le vesti, gridando addirittura alla sottomissione culturale. Persino l’ex prefetto Dionisi era corso a specificare che nessun avallo era arrivato dal ministero e che gli sembrava una ‘iniziativa fuori luogo’. Avevamo letto frasi tipo: ‘Chi sceglie di vivere e risiedere in Italia ha il dovere morale e civico di imparare la nostra lingua e di rispettare le nostre leggi’, come se l’opportunità di conoscere una lingua per modulare con più efficacia il proprio lavoro di tutore dell’ordine andasse nella direzione di lasciarsi travolgere dalla pericolosa ondata di islamizzazione, contro la quale si deve abbandonare il percorso d’integrazione per una via solo ed esclusivamente repressiva”.