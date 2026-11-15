Maltempo, codice giallo in Toscana

La Protezione civile regionale ha prorogato il quadro delle criticità in corso sulla Toscana emettendo un codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, fino alle 14 di domani, 16 novembre.

In particolare, si legge sul profilo Fb della Protezione civile della Regione Toscana, per una “saccatura atlantica in transito fra stasera e domattina”, nell’arco “delle 12-15 ore che vanno dalle 21 circa di stasera, domenica, fino alle 12 circa di domani, lunedì, precipitazioni sulle zone settentrionali lungo una direttrice che va da Livorno-Pisa fino a Lucca, Pistoia, Prato, Firenze e il Mugello. Cumulati nell’arco dell’intero evento fra oggi e domani: medi intorno ai 20 mm, fino a 30 mm sulle zone più occidentali; massimi fino a 60-80 mm sulle zone più occidentali, fino a 30-50 mm su quelle più interne; intensità oraria massima intorno ai 20 mm/1h”. Sempre domani dal pomeriggio previsto mare molto mosso sul

settore settentrionale.