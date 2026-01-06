Maltempo: annullata la calata della Befana in piazza della Repubblica

Le condizioni meteo sfavorevoli in corso oggi, martedì 6 gennaio 2026 hanno portato Comune e Confcommercio insieme a EdiliziAcrobatica, ad annullare la calata dall’Arcone di piazza della Repubblica in assenza degli standard minimi di sicurezza. Caramelle e dolcetti saranno donati a istituti che si occupano di assistenza e accoglienza dei minori.

La pioggia ferma la Befana. Le condizioni meteo sfavorevoli in corso oggi, martedì 6 gennaio 2026, hanno portato gli organizzatori ad annullare la tradizionale calata della Befana dall’Arcone di piazza della Repubblica.

La decisione è stata presa congiuntamente dal Comune di Firenze, da Confcommercio e da EdiliziAcrobatica, alla luce del peggioramento delle condizioni atmosferiche già dalle prime ore della giornata e dell’impossibilità di garantire gli standard minimi di sicurezza necessari per lo svolgimento dell’evento.

Resta però confermato il valore solidale dell’iniziativa: caramelle e dolcetti offerti da Conad e dalla Pasticceria Sieni, già pronti per essere distribuiti in piazza, saranno donati a istituti che si occupano di assistenza e accoglienza dei minori.