Mar 6 Gen 2026
Toscana si risveglia imbiancata. Neve anche nel Fiorentino

By Chiara Brilli
Risveglio con nevicate abbondanti nel giorno dell’Epifania in molte zone della Toscana.

La Sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze segnala neve in atto sui rilievi appenninici fino a quota collinare nei comuni del Mugello e Alto Mugello, a 300 m nelle zone di Calenzano e Fiesole, 200 m nella zona Barberino di Mugello. Accumuli generalmente inferiori a 5 centimetri. In questo momento pioggia mista a neve sta cadendo anche su Firenze, ma senza attaccare. Il calo delle temperature favorisce la formazione di ghiaccio (temperatura minima -4.5° C al passo del Giogo, -3.9° a Monte di Fò) e il consigliere della Città Metropolitana delegato alla Protezione civile Massimo Fratini raccomanda prudenza alla guida ricordando l’obbligo delle dotazioni invernali. Personale e mezzi della Protezione civile e della viabilità della Città Metropolitana stanno operando sulla viabilità di competenza per garantire la percorribilità. Allerta gialla per rischio neve in vigore fino alla serata del 6 gennaio nelle zone Arno-Valdarno Superiore, Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana.

