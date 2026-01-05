Dall’Australia a Firenze Mirko Guerrini e Ilaria Crociani tornano a casa con un progetto musicale unico. Con Ares Tavolazzi al contrabbasso, Riccardo Onori alla chitarra, un progetto originale e affascinante che mette in dialogo la musica barocca italiana e inglese del Seicento con l’improvvisazione contemporanea, il jazz e l’elettronica. Venerdì 9 gennaio alle 21.30. Antisalotto Culturale (Via della Fornace 9 – Firenze)

Vivono e lavorano da anni in Australia, dove hanno portato la loro idea libera e profondamente europea di fare musica. Tornando a Firenze per un breve rientro nella loro città d’origine, Mirko Guerrini e Ilaria Crociani hanno scelto di “regalarsi” – e regalare al pubblico – un concerto speciale, pensato proprio per questo ritorno a casa.

Nasce così Tripudiis Sonis Variis, progetto originale e affascinante che mette in dialogo la musica barocca italiana e inglese del Seicento con l’improvvisazione contemporanea, il jazz e l’elettronica. Un lavoro costruito a quattro mani, che riflette il loro percorso comune: la voce intensa e naturale di Crociani e la scrittura musicale di Guerrini – tra pianoforte, sax, flauti etnici e sound art – si muovono in perfetto equilibrio, trasformando la musica antica in materia viva, attraversata dal presente.

Per questa prima assoluta fiorentina , Guerrini e Crociani hanno voluto accanto a sé due musicisti di altissimo profilo: Ares Tavolazzi, protagonista storico del jazz italiano, e Riccardo Onori, chitarrista raffinato e trasversale. Ne nasce un quartetto di rara qualità, capace di unire rigore, libertà e ascolto reciproco.

Il ritorno di Mirko Guerrini a Firenze ha anche un valore simbolico forte per la città: musicista fiorentino molto amato, noto al grande pubblico per le sue collaborazioni con Stefano Bollani e Ivano Fossati, Guerrini torna a suonare nella sua città dopo molto tempo, portando con sé un progetto maturo, riconosciuto e applaudito anche all’estero.

Tripudiis Sonis Variis – titolo che richiama l’idea di un “tripudio di suoni” – è un concerto che rifiuta ogni etichetta rigida: Monteverdi, Scarlatti, Carissimi, Strozzi, Purcell e altri autori barocchi vengono reinventati attraverso l’improvvisazione, in un dialogo continuo tra passato e presente. Un’operazione che in Australia ha raccolto giudizi entusiasti, definita dalla critica «una lezione di improvvisazione in stile barocco» e «musica antica con un cuore contemporaneo».

Un appuntamento raro, che unisce il valore umano del ritorno a casa all’originalità di una proposta artistica fuori dai percorsi consueti.

INFO: Venerdì 9 gennaio 2026, ore 21.30. Antisalotto Culturale (Via della Fornace 9 – Firenze) Biglietti e prenotazioni: Ingresso con diverse formule (evento, aperitivo, evento + aperitivo).

WhatsApp: 378 4165712