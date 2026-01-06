In Toscana allerta gialla per ghiaccio e neve

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per ghiaccio su tutta la Toscana a partire dalla mezzanotte di oggi, martedì 6 gennaio, e valida per l’intera giornata di domani, mercoledì 7 gennaio.

È inoltre in vigore un’allerta gialla per neve su tutto il territorio regionale per la giornata di oggi, martedì 6 gennaio. Nel dettaglio, si spiega in una nota, la criticità per neve interessa in particolare la Toscana orientale fino alla serata odierna, con fenomeni più probabili alle quote collinari comprese tra i 200 e i 400 metri, soprattutto su Alto Mugello,

Casentino e Alta Val Tiberina, ma con possibilità di nevicate anche in altre zone della regione. Sono previsti accumuli fino a circa 10 centimetri nelle aree di bassa collina, mentre in pianura potranno verificarsi locali e deboli nevicate, con accumuli inferiori ai 2 centimetri. Per quanto riguarda il ghiaccio, le condizioni più critiche sono attese nelle prime ore del mattino di domani e nuovamente dalla sera, a causa del calo delle temperature.

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala rischio neve in corso per tutta la giornata del 6 gennaio nelle zone Arno-Valdarno Superiore, Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana, neve a quote collinari (200-400 metri e localmente inferiori). Allerta gialla per rischio ghiaccio mercoledì 7 gennaio in tutti i comuni del territorio della Città Metropolitana di Firenze, fin dal primo mattino e più diffuso dalla sera. Il transito sulla viabilità al momento è possibile esclusivamente solo con catene montate o pneumatici invernali. Si consiglia di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario.

Il governatore Eugenio Giani raccomanda “una particolare attenzione per la guida dei veicoli rispettando l’obbligo delle dotazioni invernali e di utilizzare i mezzi veicolari solo se necessario. Vi sono tratti stradali in cui si sta riscontrando una densità di traffico eccessivo, visto le condizioni climatiche”. “Sono in azione, grazie alla Regione e ai singoli Comuni, molti mezzi spargi neve e sale che stanno impedendo il formarsi del ghiaccio delle strade”.