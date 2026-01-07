Frana travolge la Faentina a Pian del Mugnone: strada chiusa, evacuate 5 famiglie

Una frana a Pian del Mugnone ha causato la chiusura della Faentina in entrambe le direzioni. Cinque le persone evacuate. Ancora da stabilire le cause.

Una frana si è abbattuta nella tarda serata di martedì 6 gennaio 2026 sulla Strada Regionale 302 Faentina, nel comune di Fiesole, all’altezza di Pian del Mugnone. La Città Metropolitana di Firenze ha immediatamente chiuso l’arteria in entrambe le direzioni di marcia, dal km 5+100 al km 6+800, tra via Salviati e via della Polveriera (intersezione con via di Fonte Lucente).​ Le cause dello smottamento sono ancora in fase di verifica da parte dei tecnici, ma le condizioni meteo avverse – con neve e intense piogge delle ultime ore – potrebbero aver contribuito al distacco di terra e detriti che hanno invaso la carreggiata. Per motivi di sicurezza, sono state evacuate 5 persone dalle abitazioni limitrofe, trasferite in strutture temporanee senza feriti o danni alle persone.​ Il traffico è deviato su viabilità alternativa, con code e disagi nel primo giorno di rientro dalle vacanze natalizie: autisti invitati a evitare il tratto e usare A1 o strade secondarie. La Protezione Civile è attiva per monitoraggio costante e sopralluogo geologico; riapertura prevista solo dopo messa in sicurezza. La situazione è in aggiornamento.

Il Comune di Fiesole, in accordo con Città metropolitana (titolare della strada), il Comune di Firenze e tutti i soggetti gestori di servizi, ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura al transito, nei due sensi, della via Faentina nel tratto compreso tra via della Polveriera a Pian di Mugnone e ponte alla Badia, eccetto frontisti fino al civico 48 da Firenze e fino al civico 54 da Pian di Mugnone.

In via Badia dei Roccettini, è stato istituito il senso unico di marcia in direzione via Faentina a partire da San Domenico (si inverte il senso di percorrenza di via Badia dei Roccettini, consentendo quindi di scendere verso Ponte alla Badia per chi proviene da San Domenico, misura resa necessaria per snellire i tempi verso la direttrice Careggi). Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, la linea ferroviaria Faentina è regolarmente funzionante.

La linea autobus 21, da Firenze in direzione Caldine è limitata a Salviati; dalla Querciola verso Firenze, la linea è stata potenziata con un bus navetta, sull’itinerario della linea 45, che dalla Querciola, transitando da Caldine e di Pian del Mugnone, raggiunge Fiesole (per raccordarsi con la linea 7). La situazione è costantemente monitorata e, sulla base delle verifiche degli Enti preposti, si è in attesa delle tempistiche circa i tempi di ripristino