Mer 7 Gen 2026
Publiacqua e Nuove Acque, ‘arriva il freddo, proteggere i contatori’

By Redazione

Considerato l’abbassamento delle temperature, soprattutto notturne, previsto per le prossime ore e giorni, in particolar modo nelle zone collinari e appenniniche per le Province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, Publiacqua ricorda e raccomanda a tutti gli utenti di provvedere a proteggere il proprio contatore dell’acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del gelo.

Publiacqua ricorda, in una nota, anche che un problema a parte è rappresentato dalle seconde case, inabitate nel periodo invernale, dove il ghiaccio può provocare la rottura di tubazioni e termosifoni. Anche in questo caso la raccomandazione, oltre che proteggere il contatore, è di tenere sotto controllo le tubazioni del proprio impianto interno adottando, al bisogno, qualche piccolo accorgimento come quello di mantenere un minimo flusso da un rubinetto per evitare il congelamento delle tubazioni esposte.

Raccomandazioni e suggerimenti analoghi anche da Nuove Acque. Se il contatore si trova all’interno di una nicchia a parete o di un qualsiasi tipo di manufatto in muratura, spiega il gestore, lo sportello e le pareti interne possono essere rivestite con un pannello in poliuretano o altro materiale simile come il polistirolo, mentre le fessure tra il telaio e la parete in muratura possono essere stuccate. Anche se il misuratore si trova in un pozzetto, è consigliabile rivestire all’interno il coperchio con un pannello in poliuretano o simili. Lo stesso rimedio è consigliabile nel caso in cui il contatore sia in un ambiente chiuso ma non riscaldato.

Quando si prevedono periodi fuori-casa di più giorni, è sempre consigliabile chiudere il contatore dell’acqua attraverso il rubinetto posto prima del contatore e svuotare gli impianti idraulici interni. Nel caso accada che il contatore sia congelato, ma non rotto, il consiglio è quello di avvolgerlo con una vecchia coperta o degli stracci e aspettare che scongeli naturalmente. Si consiglia inoltre, di non toccare le valvole di afflusso e chiusura o di provare a scongelare il contatore attraverso l’utilizzo di fiamme libere o intense fonti di calore

