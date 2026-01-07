L’Università di Pisa ha digitalizzato 357.000 campioni dell’erbario

La digitalizzazione di 357.000 campioni delle collezioni dell’Erbario dell’Università di Pisa è stato uno dei tre interventi strategici con cui il Museo Botanico dell’ateneo ha chiuso il 2025. Un’altra azione riguarda il progetto Erbot, dedicato alla digitalizzazione delle collezioni ottocentesche dell’Orto Botanico di Lucca e dell’Orto e dello stesso museo universitario pisano.

Grazie al progetto, finanziato dalla Regione Toscana e cofinanziato dal Comune di Lucca, sono state attivate due borse di ricerca biennali al Dipartimento di Biologia e sono stati digitalizzati l’erbario di Théodore Caruel (1830-1898) e quello di Giovanni Giannini (1793-1871), due nuclei storici di grande valore scientifico.

È stata, infine, rinnovata la sala ‘Nuove Acquisizioni’, dove sono conservati circa 40.000 campioni. E’ questo, spiega la nota, uno spazio chiave per la gestione e la conservazione del nuovo materiale in ingresso. L’intervento ha previsto la sostituzione degli arredi, conformi ai più aggiornati standard museali, e una più ampia riqualificazione strutturale dell’ambiente progettato per garantire la tutela dei campioni e migliori condizioni di lavoro del personale.

I tre interventi strategici rafforzano il valore scientifico, la conservazione e l’accessibilità di una delle collezioni botaniche più importanti al mondo. “L’integrazione tra digitalizzazione, infrastrutture moderne e valorizzazione del patrimonio storico rappresenta la strada maestra per coniugare tradizione e innovazione”, commenta il curatore dell’Erbario, Francesco Roma-Marzio. “L’Orto e Museo Botanico, nell’ambito del Sistema Museale di ateneo – conclude il direttore del museo, Lorenzo Peruzzi – conferma l’impegno nel promuovere e tutelare un patrimonio scientifico di valore inestimabile e lunga tradizione, rendendolo sempre più accessibile e ben conservato, in linea con le più avanzate pratiche museologiche”.