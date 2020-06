Maltempo: albero cade in cortile a Firenze e danneggia immobile, numerosi interventi

Interventi per caduta di rami a Firenze a causa dei forti temporali, accompagnati da raffiche di vento, che hanno interessato la città. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 20 per la caduta di un albero in un cortile interno in via Masaccio a Firenze In Toscana fino a questa sera è stato diramato un codice giallo per il maltempo.

La pianta è caduto sulla facciata dell’immobile provocando danni ad alcune terrazze. Lo stesso edificio ha subito un danneggiamento al tetto a causa del forte vento, con i detriti che sono finiti sulla strada e su alcune auto parcheggiate. La città è stata interessata da forti temporali con varie cadute di rami secondo quanto reso noto dalla polizia municipale.

Intervento dei vigili anche in alta Valdera, nel Pisano, a causa di un violento temporale con forte vento che si è abbattuto sulla zona. Il comune più colpito è quello di Pontedera, dove si segnalano alberi e rami pericolanti. Non risultano persone coinvolte.

Qualche disagio alla circolazione per la forte pioggia accompagnata da vento anche in Versilia.