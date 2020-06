Elezioni: “individuare altri luoghi per il voto e aprire scuole a settembre”

E’ l’appello diffuso dalla rete romana di comitati e associazioni di genitori Apriti Scuola! e sostenuto da Priorità Scuola Firenze.

Di seguito il testo del comunicato diffuso:

Apriti Scuola chiede di individuare altri luoghi per effettuare le operazioni di voto e di facilitare la riapertura delle scuole con tutti gli sforzi possibili in presenza a settembre!

Bambine, bambini, giovani, insegnanti e famiglie hanno resistito – materialmente e psicologicamente – ESCLUSIVAMENTE perché erano tutti in emergenza e questo è stato per tutti uno sforzo enorme! Adesso la comunità scolastica ha bisogno di RIPRESA

in PRESENZA a SETTEMBRE!

Un paese civile è misurato anche dal grado di ISTRUZIONE. Le scuole sono chiuse da inizio MARZO: i bambini hanno visto sparire compagni e compagne, maestri e maestre da un giorno all’altro, ragazzi di 13 anni fanno gli esami on line, i maturandi come i marziani, gli universitari a casa. Stiamo assistendo alla imitazione dei diritti costituzionali di tutti i minori di questa nazione. Non è accettabile la proposta di organizzare le votazioni nelle scuole.

La proposta di SLITTARE l’inizio delle lezioni a causa delle votazioni è indecente e imbarazzante: non può essere questa la risposta a mesi di interpellanze affinché venga rispettato il diritto allo studio. È una fuga dalle scelte, dalle responsabilità. Il diritto allo studio non può essere calpestato! È arrivato il momento di cambiare l’ordine delle PRIORITÀ: l’istruzione e la sua qualità devono tornare al centro dell’agenda politica perché le giovani ed i giovani sono il nostro futuro.