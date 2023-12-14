Controradio Streaming
Ven 24 Ott 2025
ToscanaAmbienteMaltempo: introdotta delega per le aziende per domande danni
AmbienteEconomia

Maltempo: introdotta delega per le aziende per domande danni

By Redazione
alluvione

La Regione Toscana introduce una delega per compilare le domande per la ricognizione dei danni da parte delle aziende danneggiate dall’alluvione.

La compilazione dei moduli online per la ricognizione dei danni da parte delle aziende danneggiate dall’alluvione del 2 e 3 novembre scorsi potrà essere delegata da parte del titolare o rappresentante legale. La novità e’ stata
introdotta sulla piattaforma creata per la presentazione dei modelli C1 per le attività economiche sul portale di Sviluppo Toscana.
La presentazione delle domande, ricorda la Regione in una nota, attraverso la procedura online e’ attiva dall’1 al 31 dicembre 2023 all’indirizzo https://bandi.sviluppo.toscana.it/emergenze
Sulla sezione del portale dedicata ci sono anche le istruzioni
per la compilazione che adesso potrà essere fatta anche su delega del titolare o rappresentante legale dell’azienda. Cliccando su ‘Delegato alla compilazione da’ vengono mostrati i campi del delegante e data la possibilità di caricare la delega firmata digitalmente o la scansione del modello di delega e la copia del documento di identità. Il modello di delega deve
essere caricato in un unico documento insieme al documento di
identita del delegante (o in alternativa firmato digitalmente
dal delegante).

