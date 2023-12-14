Maltempo: introdotta delega per le aziende per domande danni

La Regione Toscana introduce una delega per compilare le domande per la ricognizione dei danni da parte delle aziende danneggiate dall’alluvione.

La compilazione dei moduli online per la ricognizione dei danni da parte delle aziende danneggiate dall’alluvione del 2 e 3 novembre scorsi potrà essere delegata da parte del titolare o rappresentante legale. La novità e’ stata

introdotta sulla piattaforma creata per la presentazione dei modelli C1 per le attività economiche sul portale di Sviluppo Toscana.

La presentazione delle domande, ricorda la Regione in una nota, attraverso la procedura online e’ attiva dall’1 al 31 dicembre 2023 all’indirizzo https://bandi.sviluppo.toscana.it/emergenze

Sulla sezione del portale dedicata ci sono anche le istruzioni

per la compilazione che adesso potrà essere fatta anche su delega del titolare o rappresentante legale dell’azienda. Cliccando su ‘Delegato alla compilazione da’ vengono mostrati i campi del delegante e data la possibilità di caricare la delega firmata digitalmente o la scansione del modello di delega e la copia del documento di identità. Il modello di delega deve

essere caricato in un unico documento insieme al documento di

identita del delegante (o in alternativa firmato digitalmente

dal delegante).