Arriva “Ask for Angela”, il progetto contro molestie e abusi

“Siamo orgogliosi di essere partner di ‘Ask for Angela’ e voglio ringraziare tutti i locali che hanno aderito all’iniziativa”, così Santino Cannamela, presidente Confesercenti Città di Firenze alla notizia che 40 esercizi commerciali del capoluogo fiorentino hanno aderito al progetto nato in Inghilterra con l’obiettivo di prevenire e fermare sul nascere episodi di molestie e abusi.

‘Ask for Angela‘ sarà supportato anche dall’associazione Novio e prevede l’avvio di una campagna di comunicazione per far conoscere il progetto ai ragazzi, la nascita di una rete locale per poter coinvolgere ulteriori soggetti del territorio e la stesura si un programma adattato alla realtà di Firenze. “Loro sono i protagonisti della vita sociale della città e rappresentano un presidio fondamentale per tutta la comunità. Abbiamo la consapevolezza che tutti insieme dobbiamo tenere alta l’attenzione sulle

tematiche della sicurezza e delle violenze di genere; l’obiettivo è quello di estendere questa campagna di prevenzione a tutte le attività commerciali della città”. “Arriva anche a Firenze Ask for Angela un progetto che ha lo scopo di creare con grande senso civico un ulteriore presidio di vicinanza e

solidarietà per chiunque si possa sentire a disagio in contesti pubblici – affermano l’assessora alle Pari opportunità Benedetta Albanese e l’assessore alle Politiche giovanili Cosimo Guccione-. Ci è stato proposto da molti locali fiorentini accompagnati da Confesercenti che ringraziamo per aver arricchito la nostra rete cittadina. Si tratta di un impegno che testimonia una volta

di più quanto sia importante lavorare tutte e tutti sulla prevenzione, sulla cultura del rispetto e sulla solidarietà civica anche attraverso progetti come questo che costituiscono un passo avanti nella direzione giusta”.