Giovani, a Firenze progetto contro l’abbandono scolastico

Attività educative e aggregative, prevenzione dell’abbandono scolastico, tirocini di inclusione, accompagnamento psicologico rivolto a genitori e figli: sono alcune delle azioni previste dal progetto ‘DesTeenazione’, lanciato dal Comune di Firenze insieme alla Società della Salute, e incentrato su un nuovo spazio multifunzionale dedicato ai giovani che nascerà a san Donato.

La Società della Salute di Firenze si è aggiudicata un finanziamento di circa 3 milioni di euro partecipando a un apposito avviso pubblico del ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato ‘DesTeenazione – Desideri in azione’, finanziato nell’ambito del Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 a valere su fondi europei Fse+ e Fesr. Destinatari del progetto sono gli adolescenti di età compresa tra 11 e 18 anni; i nuclei familiari degli adolescenti del territorio; ragazzi tra i 18 e 21 anni, con particolare riferimento ai neomaggiorenni in uscita da un percorso di presa in carico a seguito di allontanamento dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

“Un progetto che guarda all’empowerment ed al benessere dei giovani – sottolinea Nicola Paulesu, assessore al Welfare e presidente della Società della Salute – e che punta a prevenire situazioni di difficoltà che sono sempre troppo frequenti, uno spazio multifunzionale che si propone anche come luogo di aggregazione per favorire quindi la socialità, sempre fondamentale come antidoto al disagio”.