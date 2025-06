Trovato cadavere nell’Arno al centro di Pisa

Un cadavere, probabilmente di un uomo, è stato scoperto nel pomeriggio nell’Arno, non distante dal Ponte di Mezzo, nel centro di Pisa, dove stasera è in programma la tradizionale sfida tra le due parti cittadine del Gioco del Ponte. La scoperta è stata fatta proprio durante i preparativi della manifestazione, all’altezza dello scalo Roncioni, sotto la sede della prefettura pisana. Sul posto carabinieri, personale del 118 e vigili del fuoco per cercare di recuperare il corpo.

Al momento la vittima non è ancora stata identificata e il corpo sarebbe rimasto in acqua alcuni giorni. Il cadavere è stato individuato perché è affiorato un braccio con alcuni tatuaggi, ma gran parte del corpo è ancora sott’acqua. Stando a quanto si è appreso, il corpo sarebbe di carnagione chiara. I carabinieri stanno anche effettuando ricerche tra le denunce delle persone recentemente scomparse in Toscana o altrove.

Non è ancora chiaro il genere del cadavere rinvenuto, se uomo o donna. Inizialmente il corpo sembrava appartenere a un uomo, ma ora una volta ripescato dai sommozzatori i carabinieri che indagano sull’episodio sembrano orientati a ritenere che si tratti di una donna.

La salma si presenta alterata e in avanzato stato di decomposizione, forse in conseguenza anche delle alte temperature di questi giorni e della prolungata permanenza in acqua. Saranno dunque determinanti gli esami medico legali per avere maggiori informazioni sia sull’identità della vittima sia sulla causa di morte.