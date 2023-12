🎧 Palazzo Medici Riccardi: inaugurato il nuovo percorso museale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:37 Share Share Link Embed

Si allarga il percorso museale di Palazzo Medici Riccardi a Firenze con il passaggio di alcune sale del primo piano da spazi riservati della Prefettura a sale aperte al pubblico.

Il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, e il Sindaco della Città Metropolitana, Dario Nardella, hanno inaugurato questa mattina il nuovo percorso museale in cui entrano ora anche il salone Carlo VIII, la sala del pianoforte, un tempo sala principale degli appartamenti medicei, e gli ambienti adiacenti, affacciati sul cortile delle colonne. Il salone Carlo VIII, è

stato ricordato, è l’antica sala di rappresentanza dei Medici, voluta da Cosimo il Vecchio e realizzata attorno al 1451. Le cronache raccontano che in questa sala, il 25 novembre del 1494, si svolsero le trattative fra Carlo VIII re di Francia e i rappresentanti della Repubblica che pochi giorni prima avevano decretato la messa al bando dei maschi di casa Medici e la confisca dei loro beni. Il nome della sala ricorda appunto l’incontro fra il fiorentino Pier Capponi e Carlo VIII di Valois. Quando Gabriello Riccardi acquistò il Palazzo Medici nel 1659, furono intrapresi importanti lavori di ampliamento e di ristrutturazione. Risale poi al 1810 all’alienazione del palazzo al demanio e al 1874 l’acquisto da parte della Provincia di Firenze (oggi Città Metropolitana) presente tutt’oggi nell’edificio insieme alla Prefettura e alle Biblioteche moreniana e riccardiana.

Il palazzo è già sede di un percorso museale dove è possibile vedere, tra altri, la Cappella dei Magi da Benozzo Gozzoli (1459). Tutte le settimane sono in programma visite guidate a cura di Muse che accompagnano i visitatori alla scoperta della storia e delle opere contenute nel Palazzo. Nardella, investiremo 5,7 milioni su Palazzo Medici Riccardi “Rappresenta un record l’investimento che la Città Metropolitana di Firenze ha deciso per il restauro e la riqualificazione di tutto Palazzo Medici

Riccardi: dall’anno prossimo” investiremo “ben 5,7 milioni sulle

facciate, sulle strutture interne, sugli spazi pubblici. Mai prima d’ora era stato stanziato un investimento così importante in un unico progetto di restauro”. Così Dario Nardella, che prosegue: “Possiamo quindi parlare di una nuova vita per Palazzo Medic Riccardi grazie a questo accordo

con la prefettura per l’ampliamento del percorso museale e all’impegno economico della Città Metropolitana”. Il Prefetto di Firenze, Francesca

Ferrandino, ha spiegato che “l’accordo, che è stato voluto fortemente da me e dal sindaco della Città metropolitana, nasce dall’esigenze di mettere a disposizione delle città e dei turisti queste fantastiche sale, ma si aggancia anche a un’esigenza di forte impatto educativo e di forte impatto di integrazione sociale. Nell’aprile scorso è stato svolto qui in Prefettura un comitato di ordine pubblico sui comportamentidevianti dei minori e in quell’occasione è stato istituto un tavolo tecnico che ha definito delle progettualità che si incentrino soprattutto su un’esigenza di natura educativa

attraverso istituti che l’autorità giudiziaria minorile intenderà realizzare in queste sale”. Ferrandino ha aggiunto che “nel complicato puzzle che compone il sistema di sicurezza questo è un modo per dare una risposta al territorio. Saranno poste in essere – ha poi precisato – tutte le azioni, sotto lo

stretto controllo della direzione dell’autorità giudiziaria minorile, che individuerà le persone che potranno e dovranno essere presenti in queste sale per un esercizio educativo. Sarà un laboratorio, ma non ci fermeremo soltanto sulle sale di Palazzo Medici Riccardi. Il tavolo istituito in Prefettura – ha concluso – sarà una fucina di idea teso a dare delle risposte al

territorio”.