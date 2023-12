Alluvione, Giani: 1,9 mld danni, inviata relazione a Curcio

A causa dell’alluvione del 2 e 3 novembre “i danni sono di 1,9 miliardi per quello che riguarda famiglie e imprese”. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e commissario per l’emergenza, che oggi ha inviato la relazione dei danni al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio.

“Se ci mettiamo i 110 milioni di ordinanze per la somma urgenza – ha detto Giani, a margine della presentazione del progetto Eye -, ovvero quei lavori che la legge consente in affidamento diretto da parte del sindaco, del Genio civile che risponde alla Regione, per rimediare al crollo degli argini o a quelle situazioni di pericolo che ancora si possono paventare, si superano i 2 miliardi“. Il governatore ha osservato che “dopo sostanzialmente un mese nel 95% del territorio non c’è più un cumulo di rifiuti, le strade sono pulite, è ripresa l’attività. Questo grazie alla laboriosità di una Toscana che ha mostrato di essere regione, con i suoi cittadini, di prim’ordine nel saper affrontare anche momenti difficili come è stato quello dell’alluvione, nel sapersi dare subito da sola lo stimolo per ripartire”.

“Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha consegnato la stima ufficiale, adesso il Governo non ha più scuse: stanzi i fondi necessari a ripristini e ristori per la nostra Regione. Parliamo di 2 miliardi di danni, di oltre 10.000 imprese coinvolte, quasi 30.000 alloggi privati e un centinaio di edifici pubblici. Numeri impressionanti, per i quali avevamo già chiesto i fondi per il ristoro dei danni nel decreto Anticipi. La destra, parlamentari toscani inclusi, li ha bocciati in Senato, rinviando tutto a data incerta e nascondendosi dietro la mancanza di un censimento dei danni. Adesso ce l’hanno, nero su bianco, così come hanno a portata di mano la Legge di Bilancio o la possibilità di un decreto ad hoc. È finito il tempo delle promesse e dei tentennamenti”. Afferma Emiliano Fossi, segretario del Pd toscano e deputato, dopo che il presidente della Toscana Giani, ha inviato al Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, la relazione sui danni provocati dall’alluvione del 2 novembre e dalle altre inondazioni dei giorni successivi.