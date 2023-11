Maltempo Toscana, Giani: argini hanno retto, per i prossimi giorni niente piogge

Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, in una conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione maltempo

Giani ha ricordato che, con le forti piogge di ieri, “sono usciti dei torrenti: a Pescia, dove comunque dopo un po’ la situazione è rientrata, quindi abbiamo avuto l’acqua nelle strade per qualche ora, ma senza danni se non inevitabilmente danni per le cantine, gli scantinati; e a Vaiano, dove è tracimato un torrente. Vaiano è stata veramente molto tormentata: un antico fiume che passava nel mezzo al paese è come esploso il 2 novembre, e quel fiume, che era ormai trattato come una fognatura, noi dopo aver smantellato quello che lo tombava lo ridefiniremo come fiume che deve rimanere all’aperto. A Vaiano si è nuovamente creato un addensamento di acqua in questa situazione, ma poi l’acqua è rientrata negli argini, e quindi anche in questo caso non ha provocato danni a persone o a cose”.

In ogni caso, ha affermato il Governatore della Toscana, “abbiamo potuto constatare, con un’intensità d’acqua davvero nuovamente molto forte, che i lavori provvisori che avevaMo fatto” per gli argini dei corsi d’acqua, “penso all’Agna, penso allo Stella, e a gran parte del Bagnolo, hanno funzionato”. “Avevamo calcolato che fra le due sponde del Bagnolo – ha spiegato -, nel caso di una fuoriuscita, era preferibile tutelare quell’argine che protegge via Pistoiese, e dove poi ci sono tante abitazioni: e quell’argine ha retto. L’altro ha avuto una falla, una fuoriuscita di 5 metri, però avevamo quasi volutamente lasciato negli interventi una maggiore debolezza su quel lato, perché dà su un campo che in futuro, a mio giudizio, sarà proprio la perfetta area di esondazione da formalizzare e poi da proteggere anche con degli argini specifici. Fatto sta che questa fuoriuscita non ha provocato alcun danno né a persone né a cose”.

“Quello che innanzitutto ci dà tranquillità è il fatto che almeno oggi e domani siamo piuttosto certi che non ci saranno precipitazioni, o saranno assolutamente scarse, questo ci consente di lavorare sui fiumi, di rifare gli argini, di consolidarli meglio” ha affermato il presidente della Regione Toscana, in una conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione maltempo. Per quanto riguarda i rifiuti, ha proseguito Giani, “mi auguro che il sindaco di Campi Bisenzio possa definire l’area di stoccaggio accanto all’Asmana, perché almeno Alia possa portare il materiale, e ci vuole l’ordinanza del sindaco, per poter consentire anche a quegli stabilimenti industriali che hanno già riempito i piazzali di poter lavorare ulteriormente perché i piazzali li hanno esauriti, e quindi quel materiale deve essere stoccato, analogamente per tutte le abitazioni e le case”.