Malattia di Huntington: a Firenze una pedalata e un open day per sensibilizzare

Sabato 18 e domenica 19 maggio, nel mese dedicato alla consapevolezza, “NOI Huntington” organizza a Firenze “HD on the Bike” e “Open Day”, un doppio appuntamento per accendere la speranza nella ricerca e sensibilizzare.

“NOI Huntington”, l’associazione italiana giovanile sulla malattia di Huntington, insieme all’ associazione LIRH Toscana e alla Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington e la European Huntington Association (EHA), ha organizzato due giorni di sensibilizzazione, conoscenza, sport, musica e aggregazione all’insegna della consapevolezza e della condivisione. La malattia di Huntington, una condizione rara, genetica, neurodegenerativa ed ereditaria, riguarda migliaia di persone, adulti e ragazzi.

L’obiettivo dell’ “HD On the Bike”, una pedalata di 20 km in bicicletta, con un percorso adatto a tutte le età, è quello di sensibilizzare e ricordare l’importanza della ricerca. La partenza è prevista per sabato 18 alle ore 10:00 dal Parco delle Cascine a Firenze per arrivare, in bicicletta, attraversando il Parco dei Renai, a Campi Bisenzio presso la sede della Pubblica Assistenza.

Domenica 19 maggio, presso l’Abbazia di San Miniato al Monte, ci sarà invece l’Open Day sulla patologia. Pensato e realizzato nel mese dedicato alla consapevolezza dell’Huntington, questo evento desidera mettere in rete persone che vivono esperienze simili, diffondendo e promuovendo la cultura dell’attività fisica e tutte le informazioni utili per far conoscere la rete italiana impegnata nella assistenza, nel sostegno e nella ricerca. L’inizio è previsto per le ore 16:00, con un concerto di musica classica del musicista Dimiti Grechi Espinoza.

Per tutto il pomeriggio e fino a sera, sarà disponibile un punto informativo in cui sarà possibile confrontarsi con specialisti, familiari e associazioni e ricevere chiarimenti e approfondimenti su ogni aspetto di interesse legato alla malattia di Huntington.

Per ulteriori informazioni consultare il sito [email protected]