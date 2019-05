La magia del “Cirk Fantastik” ad Officina Giovani di Prato

Venerdì 7 e sabato 8 giugno, ad Officina Giovani di Prato, arriva “Cirk Fantastik”, una rassegna di circo contemporaneo, teatro di strada e musica. Spettacoli, musica e street food dal pomeriggio alla notte.

Cirk Fantastik, Il festival di circo contemporaneo, teatro di strada e musica, venerdì 7 e sabato 8 giugno giunge anche a Prato, e più precisamente ad Officina Giovani, nell’ambito della rassegna Prato Estate 2019, progetto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Prato.

Il programma prende il via venerdì alle 18:30 con lo spettacolo di giocoleria e comicità “Giulivo Baloon Show”, per poi continuare alle 21 con “Sic Transit di MagdaXS”, lo spettacolo della compagnia MagdaClan Circo con Alessandro Maida. In chiusura, alle 22,30, il concerto dei “Frank Dd & Friends”. Sabato 8 alle 18:30 è previsto il “Barba Fantasy Show” di e con Edoardo Nardin, un varietà comico con numeri di giocoleria, illustrazioni, clown ed equilibrismi, mentre alle 21:00 ci sarà la replica del sopracitato “Sic Transit” di MagdaXS e in chiusura il quartetto “Covo Canapale”.