Prosegue alla Compagnia di Firenze la rassegna di incontri di cinema e dialoghi femministi dal titolo “Mai Mute”. Per il secondo appuntamento protagoniste le artiste della musica elettronica con il doc ‘Sisters with transistors’. Giovedì 24 febbraio.

Mai Mute – Incontri di cinema e dialoghi femministi, un giovedì al mese, fino a maggio, per parlare di cinema e femminismi. La rassegna porta in primo piano la voce delle donne, delle persone LGBTQI+ e dei generi non binari della nostra società. Ogni evento prevede un talk su un tema specifico, a cui fa seguito, alle ore 20.30, la proiezione di un film.

Giovedì 24 febbraio alle 19:00, in programma il talk Se ci ascolti non è solo rumore (ingresso libero) con i seguenti ospiti: Luisa Santacesaria, musicista, musicologa e curatrice musicale. Whitemary, dj e producer, uno dei nomi nuovi di 42 Records e dell’elettronica made in Italy.

Alle 20:30 in programma la proiezione di Sisters with transistors (2020), documentario di Lisa Rovner (biglietto unico: 5 euro).

Il film, narrato dalla voce di Laurie Anderson, indaga sullo straordinario mondo della musica elettronica, in continua evoluzione dall’inizio del XX secolo: la storia non raccontata delle pioniere della musica elettronica, compositrici straordinarie che hanno abbracciato le macchine e le loro tecnologie liberatorie per trasformare completamente il modo in cui produciamo e ascoltiamo la musica oggi. INGRESSO: biglietto unico 5€ INFO

Prossimi appuntamenti:

24 MARZO 2022 | Non sul mio corpo

Programma de definire

21 APRILE 2022 | Prendere parola per rifare il mondo

Programma de definire

19 MAGGIO 2022 | Bravə anche a fischiare

Programma de definire