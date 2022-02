A Lucca una campagna per incoraggiare i privati ad affittare a persone in emergenza abitativa

“I rischi di stipulare un contratto di locazione con persone che potrebbero diventare economicamente non affidabili non graveranno più sulle spalle dei proprietari. Questo grazie ad “Agenzia Sociale per la Casa”, servizio attivo su tutto il territorio che svolge un’attività di mediazione tra famiglie che hanno difficoltà ad accedere al mercato della locazione privata e coloro che possiedono immobili sfitti. Ai primi viene offerto orientamento e supporto nella loro ricerca e ai secondi una garanzia economica qualora il nucleo non riesca a far fronte all’impegno preso, a causa di problemi imprevisti, come ad esempio la perdita del lavoro”.

Così l’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Lucca, Valeria Giglioli, presenta la campagna di sensibilizzazione “Non fidarsi è bene. Fidarsi è meglio”.

L’iniziativa, finalizzata a far conoscere l’attività di “Agenzia Sociale per la Casa”, promossa da Fondazione Casa Lucca e G.v.a.i. (Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati), è finanziata dal Comune di Lucca.

I messaggi veicolati da spot, brochure e manifesti si rivolgono in particolar modo ai proprietari di abitazioni non ancora locate in cerca di affittuari, al fine di ribaltare i luoghi comuni sulla locazione. Uno dei più diffusi consiste infatti nel timore di dover gestire da soli situazioni di morosità da parte del proprio locatario. Chi si affida all’Agenzia Sociale per la Casa non avrà nulla da temere: grazie a un Fondo di Garanzia creato ad hoc, le eventuali mensilità non corrisposte, così come i costi per il possibile ripristino delle condizioni iniziali dell’alloggio al termine del contratto, verranno coperti. Non solo: ai proprietari potranno essere concessi anche contributi per lavori di messa a norma o piccole manutenzioni propedeutiche alla locazione, erogabili a fondo perduto o a sconto sul canone.