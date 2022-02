Controradio News ore 7.25 – 22 febbraio 2022

By

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Prestazioni sessuali in cambio di pagamenti extra rispetto alle tariffe previste per i trattamenti di massaggio. E’ quanto avveniva, secondo le indagini della guardia di finanza, in due centri massaggi con sede nell’hinterland fiorentino. Due donne di origine cinese, considerate le titolari di fatto delle strutture, sono state arrestate dalle fiamme gialle, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Le accuse contestate sono esercizio di una casa di prostituzione e sfruttamento della prostituzione.

Controradio News – I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 61enne di Pisa, con precedenti specifici, per atti persecutori nei confronti di una donna residente a Capannori (Lucca). L’uomo, dall’1 gennaio e fino a ieri, ha compiuto atti persecutori continui verso la donna, conosciuta occasionalmente. Era arrivato ad effettuare pedinamenti e appostamenti vicino alla sua abitazione. L’arrestato e’ stato trasferito in una struttura alberghiera di Lucca agli arresti domiciliari.

Controradio News- Ritirati nove fucili e 50 cartucce ad un 70enne di Cavriglia (Arezzo) che è stato denunciato nei giorni scorsi per aver preso a bastonate un cucciolo di pastore cecoslovacco di quattro mesi di proprietà di un vicino che era sconfinato nella sua proprietà. A proporre il provvedimento nei confronti del pensionato i carabinieri della stazione locale. Proseguendo le indagini sull’aggressione al cane i militari hanno appurato come l’uomo, titolare di un regolare porto d’armi, anche in passato avesse minacciato di sparare agli animali che erano finiti nelle sue proprietà.

Controradio News- Dopo il periodo di prova e cinque test superati per essere assunta ha preferito rivelare prima di firmare il contratto che nel frattempo era rimasta incinta. “È una bellissima notizia”, la risposta ricevuta dal titolare di un’azienda di Montelupo Fiorentino (Firenze), dove da poco Federica Granai, 27 anni, originaria di Cerreto Guidi, è tornata a lavorare (Firenze), dopo aver partorito. L’azienda, 38 dipendenti, è attiva nel settore telecomunicazioni e servizi informatici. “Federica quel posto se l’è meritato davvero. Non è la prima volta che confermiamo una ragazza che mentre fa il suo periodo di prova resta incinta”. ha spiegato il titolare che ha raccontato la storia sul suo profilo social.Controradio News- Il sindaco di Firenze Dario Nardella sara’ oggi a Roma per incontrare il ministro delle Infrastrutture e della Mobilita’ sostenibili Enrico Giovannini. Sul tavolo le risorse del Pnrr e delle infrastrutture: Firenze e’ impegnata su diversi fronte, su tutte il restauro dello stadio Artemio Franchi, la realizzazione delle nuove linee della

tramvia e il sottoattraversamento della citta’ del tunnel del Tav.

Controradio News – Il presidente del Consiglio Mario Draghi mercoledì sarà a Firenze per una visita in quattro tappe. Alle 14.30 sarà allo stabilimento dell’azienda Ferragamo a Sesto Fiorentino; un’ora dopo, nel capoluogo toscano, interverrà alla cerimonia di apertura dell’incontro dei Vescovi e Sindaci del Mediterraneo al Convento di Santa Maria Novella. Alle 16.30 circa, sempre a Firenze, Draghi visiterà il cantiere dell’ex Teatro Maggio musicale fiorentino. A seguire, presso l’auditorium della stessa struttura, sarà presente all’incontro con le autorità e gli stakeholders locali.