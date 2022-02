Vertice Mediterraneo, cento 100 vescovi e sindaci a Firenze

Vertice Mediterraneo – Circa 60 vescovi e altrettanti sindaci (o vice) dai Paesi del Mediterraneo saranno a Firenze la prossima settimana per l”Incontro dei vescovi e sindaci del Mediterraneo’.

L’evento, in programma dal 23 al 27 febbraio, si aprira’ con la presenza del presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e si chiudera’ con la visita di Papa Francesco. Il pontefice presiedera’ poi la messa in Santa Croce, presente il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

L’incontro dei vescovi ‘Mediterraneo frontiera di pace’ si svolgera’ nel complesso di Santa Maria Novella, mentre il ‘Forum dei sindaci del Mediterraneo’ e’ in programma in Palazzo Vecchio. Oltre che dall’Italia religiosi e primi cittadini arriveranno da Albania, Algeria, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Iraq, Israele, Libano, Libia, Lituania, Lussemburgo, Marocco, Montenegro, Malta, Portogallo, Spagna, Serbia, Slovenia, Tunisia e Turchia, Ucraina.

“Sono molto faticosi, siamo alle prese con ambasciatori, delegazioni, ministri degli Esteri, abbiamo piu’ di 360 giornalisti accreditati. C’e’ l’attenzione del mondo intero, la cosa che per noi conta e’ che da questo dialogo tra i vescovi, i sindaci, il Papa e gli altri relatori, emergano degli impegni concreti per il Mediterraneo in un momento in cui purtroppo si parla solo di guerre, come la possibile guerra in Ucraina, le tensioni politiche in Libano, in Tunisia, in Libia, i morti nel nostro Mediterraneo”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa, rispondendo a chi gli chiedeva come andassero i preparativi per l’arrivo in citta’ di Papa Francesco.

“Noi dobbiamo lanciare un messaggio fortissimo – ha aggiunto -. I preparativi sono molto impegnativi, sono attese per ora 60 delegazioni di sindaci delle diverse citta’ del Mediterraneo e devo ringraziare tutte le autorita’ perche’ c’e’ una organizzazione immane. Da quando sono sindaco, in questi sette anni e mezzo, non ci siamo mai trovati ad organizzare una cosa del genere”.