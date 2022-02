By

🎧 Papa Francesco e Mattarella saranno a Firenze il 27 febbraio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:51 Share Share Link Embed

Il 23 a Firenze anche il Premier Mario Draghi. Saranno giorni impegnativi per il capoluogo Toscano: nella stessa giornata due Capi di Stato. Il rieletto Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e Papa Francesco.

Un giornata che metterĂ al centro la cittĂ di Firenze. L’occasione sarĂ l’incontro dei Vescovi e dei Sindaci del Mediterraneo in programma a Firenze dal 23 al 27 febbraio 2022. Papa Francesco atterererĂ domenica 27 allo Stadio Ridolfi a Campo di Marte e poi sarĂ in Palazzo Vecchio. Alle 10,30 parteciperĂ alla messa in Santa Croce, al termine della quale reciterĂ l’Angelus.

Durante il tragitto tra Palazzo Vecchio e la Basilica di Santa Croce potrebbe essere usata la papamobile e quindi la possibilitĂ per i cittadini di salutare il Santo Padre.

Mattarella parteciperĂ anche alla Messa in Stan Croce dopo aver presenziato all’incontro in Palazzo Vecchio.

Il 23 febbraio, presente anche il premier Mario Draghi. Draghi interverrĂ all’inaugurazione dei lavori dell’Incontro tra i Vescovi e i Sindaci del Mediterraneo, nel pomeriggio. Ad annunciarlo, in una conferenza stampa, il vice presidente della Cei monsignor, Antonino Rapsanti. Il Presidente del Consiglio parlerĂ dopo il saluto del cardinale Bassetti e del sindaco di Firenze Dario Nardella.

In Poscast l’intervista al questore di Firenze Maurizio Auriemma, a cura di Lorenzo Braccini.Â