Mai Mute. Incontri di cinema e dialoghi femministi

Mai Mute. Rassegna di talk e proiezioni, da gennaio a maggio. 5 appuntamenti al Cinema La Compagnia di Firenze. Si comincia giovedì 20 gennaio on l’evento “Voci contro il sistema: siamo già qua”, sul tema della lotta politica della comunità trans

Prende il via giovedì 20 gennaio la rassegna di incontri di cinema e dialoghi femministi dal titolo Mai Mute, a cura di CinematograFica. Si tratta di un programma di 5 appuntamenti, un giovedì al mese, da gennaio a maggio, per parlare di cinema e femminismi. La rassegna Mai Mute porta in primo piano la voce delle donne, delle persone LGBTQI+ e dei generi non binari della nostra società.

Ogni evento prevede, alle ore 19.00, un talk su un tema specifico, a cui fa seguito, alle ore 20.30, la proiezione di un film. Il primo evento di Mai Mute è “Voci contro il sistema: siamo già qua”, che si terrà al cinema La Compagnia (via Cavour 50/r), giovedì 20 gennaio. La serata sarà dedicata al tema della lotta politica della comunità trans, e porterà in sala (ore 20.30) il film Indianara, di Aude Chevalier-Beaumel e Marcelo Barbosa, proveniente dalla sezione “Acid” di Cannes 2019. Al centro del documentario, la Rivoluzionaria Indianara Siqueira, in continua lotta per la sopravvivenza delle persone transgender in Brasile.



Prima della proiezione, il talk delle ore 19.00 sarà dedicato alla comunità trans in Italia, con la partecipazione di Kali Swaid – attivista, artista nel campo della moda, fotografa di festival – e delle portavoci di Casa Marcella, prima casa rifugio in Italia per persone trans, Mia Tarulli e Cinzia Colosimo.