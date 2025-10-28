Controradio Streaming
ToscanaCronacaMade in Italy, sequestro 3.200 borse contraffatte a Firenze
ToscanaCronaca

Made in Italy, sequestro 3.200 borse contraffatte a Firenze

By Raffaele Palumbo
moda prato
Sequestrate dalla guardia di finanza a Firenze oltre 3.200 borse con loghi contraffatti di prestigiose case di moda, fra cui Dior, Balenciaga e Fendi, in un’operazione a tutela dell’economia e del made in Italy e per contrastare i fenomeni che minano la libera concorrenza e danneggiano il tessuto produttivo. L’attività, condotta dai militari del 2/o Nucleo Operativo Metropolitano, ha permesso di individuare un punto vendita, gestito da un cinese, dove si commercializzavano accessori di moda simili agli originali ma in realtà contraffatti e dove sono state scoperte le prime 210 borse false dell’operazione. Il titolare dell’esercizio era privo di autorizzazione o documentazione che comprovasse l’origine dei prodotti. Dai documenti i militari sono risaliti a una pelletteria all’Osmannoro, zona industriale di Firenze, gestita da un altro cinese che i finanzieri, intervenendo subito, hanno trovato mentre nascondeva articoli contraffatti. La perquisizione ha portato al sequestro di altre 3.000 borse, anch’esse con marchi del lusso italiani e internazionali, riprodotti con sofisticate tecniche di falsificazione. Commerciante al dettaglio e fornitore sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione. Le indagini continuano per verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti lungo la filiera distributiva.

