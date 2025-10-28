Controradio Streaming
Nuovo incendio nell’area del parco della Piana, il 15esimo caso in pochi mesi

By Redazione

Ancora un incendio nell’area del parco della Piana. Questa volta ad andare a fuoco, poco prima delle 21 di domenica sera, sono state alcune rotoballe, situate in un casale in via di Focognano, nel comune di Sesto Fiorentino (Firenze), nella zona del casello autostradale di Firenze nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze ovest, con una squadra e un’autobotte per le operazioni di spegnimento.

E’ l’ennesimo rogo nella zona, il quindicesimo da giugno a oggi. La scorsa settimana Legambiente Toscana, che gestisce il parco, ha presentato una denuncia formale contro ignoti al comando dei carabinieri forestali di Firenze.
Sul caso oggi è intervenuta sui propri canali social anche la Lipu Toscana esprimendo “forte preoccupazione per l’attacco al parco della Piana” e ricordando come i roghi abbiano interessato complessivamente 20 ettari comprendenti capanni e altre strutture per il monitoraggio dell’avifauna. L’area fa parte della rete Natura 2000 area Sic – sito di interesse comunitario Stagni della Piana fiorentina. “Il parco – prosegue la Lipu – ha costituito, con la sua attività di conservazione e salvaguardia dell’ecosistema della piana fiorentina, un modello di gestione qualificata e partecipata e rappresenta il cuore del futuro parco agricolo della Piana. La Lipu è vicina e solidale con il circolo di Legambiente e con tutti i volontari e frequentatori del parco della Piana e auspica che siano individuati gli autori di tali odiosi reati e che si possa rapidamente tornare a vedere il Parco animato dalle attività che con tanta passione lo caratterizzano”.

