Lagarde visita mercato a Firenze, tra banchi con occhio a prezzi

Visita della presidente della Bce Christine Lagarde al mercato di Sant’Ambrogio a Firenze, in vista del consiglio direttivo della Banca centrale europea che si svolgerà nel capoluogo toscano.

Visita della presidente della Bce Christine Lagarde al mercato di Sant’Ambrogio a Firenze, in vista del consiglio direttivo della Banca centrale europea che si svolgerà nel capoluogo toscano. Lagarde si è soffermata tra i banchi, con un occhio attento ai prezzi degli alimenti, in particolare verdure, formaggi e uova. Tra selfie, saluti e strette di mano si è fermata a parlare con alcuni esercenti, alzando il pollice più volte per evidenziare la qualità della merce esposta, e in particolare si è intrattenuta con il presidente del Consorzio del Mercato di Sant’Ambrogio Luca Menoni. Più volte Lagarde ha sottolineato la bellezza di Firenze e ha anche raccontato che suo figlio ha scelto proprio la città gigliata per fare la proposta d matrimonio alla sua fidanzata. Poi una veloce colazione con cappuccino e prima di lasciare il mercato la presidente della Bce ha acquistato alcuni melograni. “Dovremo discutere di questioni molto serie, ma” essere qui a Firenze, “ti mette in uno stato d’animo molto, molto positivo. E vedo l’Europa ovunque, ma vedo la bellezza dell’Italia e del Rinascimento. Quando sei a Firenze devi essere positivo”. Lo ha detto la presidente la presidente della Bce Christine Lagarde. Ed infine ha aggiunto: “Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa. Ora sono ancora in aumento e sono più alti dell’inflazione media che abbiamo. Quindi abbiamo una media di circa il 2% e i prezzi dei prodotti alimentari sono un po’ più alti e dobbiamo assicurarci che continuino a scendere, perché il cibo è importante”.