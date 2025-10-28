Cubo nero, Giuli ‘panorama Firenze ha bisogno di maggior cura’

“Lo skyline di una città come Firenze avrebbe bisogno di maggior attenzione e cura. Ma insomma, questo è un lavoro di cui prenderemo le misure strada facendo”. Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, parlando con i giornalisti, a margine della Conferenza per il 25/o anniversario della Convenzione europea del paesaggio, in corso a Villa La Petraia, a Firenze. “Ci sono tante esigenze che non riguardano soltanto la Toscana, naturalmente – ha continuato il ministro della Cultura – La bellezza va preservata perché è espressione di consapevolezza delle città, sia nelle aree urbane sia nelle aree non urbanizzate”, “ho fatto un esempio del cosiddetto cubo nero di Firenze, il palazzo costruito al posto del demolito Teatro Comunale, “perché se ne parla tanto e perché è oggettivamente materia di discussione”