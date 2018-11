L’ultima eliminatoria del Rock Contest, giovedì 8 novembre al Glue di Firenze

L’ultima data della fase eliminatoria si terrà sempre presso il Glue Alternative Concept Spacedi Firenze, per volare in semifinale! Giovedì 8 novembre con Bonsai Bonsai, A Pezzi, Ciulla, B.T.K Tyler, Fancies, In Wave. Ingresso libero votazione di pubblico e giuria!

Gli artisti in gara:

CIULLA Dal 2010 al 2017 fa parte dei lucchesi VIOLACIDA, band con cui incide i due dischi “Storie Mancate” e “La Migliore Età” , entrambi con la produzione artistica di Manuele Fusaroli (Zen Circus, Luci della Centrale Elettrica, No Braino, Nada ecc.). Dal 2017 inizia un suo particolare percorso solista.

BONSAI BONSAI Quintetto livornese che raggiunge forma stabile nel 2015. Il sound della band innesta psichedelia ed elettronica, tempi dilatati e ritmi serrati. Cantano in inglese, nei live curano anche la dimensione visuale.

B.T.K. TYLER Il gruppo è stato formato da B.T.K., produttore di musica hip hop, trap ed elettronica e da Tyler, voce (15 e 18 anni). Attivi da 2 anni nella zona di Empoli, hanno già diversi brani pubblicati su Youtube e Spotify.

A PEZZI Rock band da Arezzo, Italia. Vite, strade e coscienze che vanno in pezzi, per ricomporsi e reinterpretarsi in modo sempre diverso. Cantano in italiano, due dischi all’attivo dal 2014.

FANCIES Frutto di un sogno pop a tinte pastello, tra cantautorato made in Italy ed elettronica retrò, Fancies nascono a Palermo nel 2013. Un sound intenzionalmente vintage ispirato al soft rock italiano degli anni ’70 ma intriso di sonorità pop moderne, con riferimento al synth-pop ad al cosiddetto “french touch”.

IN WAVE Il progetto “In Wave” nasce in forma embrionale nelle aule di un conservatorio torinese, passa per i bar Madrid e le strade di Londra, dove ha assorbito le atmosfere, gli incontri e l’attrazione per un suono internazionale. È in fase di realizzazione l’album d’esordio.

