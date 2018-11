Lucca: furti in casa e ricettazione, arresti e sequestri

Indagini della polizia e della guardia di finanza per una presunta associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione e riciclaggio. Sono 33 le misure cautelari emesse dal gip

In corso da stamani un’operazione della polizia e della Gdf di Lucca per una presunta associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione e riciclaggio. In totale, si spiega in una nota degli investigatori, sono 33 le misure cautelari personali emesse dal gip, mentre sono complessivamente 44 gli indagati.

Tra gli arrestati anche 4 titolari di compro oro della Versilia e di Arezzo. In corso di esecuzione poi sequestri di beni per circa un milione di euro e una quarantina di perquisizioni nel centro Italia.

Le indagini, coordinate dalla procura di Lucca e condotte per la polizia da squadra mobile di Lucca e commissariato di Viareggio, avrebbero individuato sodalizi criminali dediti ai furti in casa nelle province di Lucca, Massa Carrara e La Spezia, e a ricettazione e riciclaggio anche tramite compro oro.

In particolare l’oro rubato veniva acquistato “dai compro oro di Viareggio e Pietrasanta, fuso in lingotti d’oro e rivenduto ai compro oro aretini”. Il giro di affari ammonterebbe a mezzo milione di euro. Una conferenza stampa per illustrare l’operazione è convocata per le 12 alla procura della Repubblica di Lucca.