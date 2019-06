Livorno, Salvetti: “Cittadini hanno ancora paura per alluvione, non deve accadere”

“Ci sono ancora cittadini che vivono il timore di alluvioni e non si sentono sicuri al minimo accenno di pioggia. Questo non deve accadere”, a dirlo è il neo sindaco di Livorno Luca Salvetti.

Luca Salvetti, appena eletto per il centro sinistra, anche ricordando l’alluvione del 10 settembre 2017 che fece otto morti in città, parlandone in un incontro in prefettura cui ha partecipato anche il capo della protezione civile Angelo Borrelli. L’incontro è stato dedicato al nuovo piano comunale aggiornato di protezione civile e Salvetti, che ha ringraziato Borrelli per l’interesse dimostrato verso Livorno e la sua collaborazione, ha proprio evidenziato come la popolazione livornese “viva ancora la preoccupazione per il rischio idrogeologico”.

“Mi auguro che entro la data del 10 settembre prossimo, anniversario della tragica alluvione che colpì la nostra città – ha sottolineato il sindaco Salvetti – le società appaltatrici che stanno progettando il nuovo Piano di Protezione Civile possano proporre anticipatamente già una prima bozza”.